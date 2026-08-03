«Арсенал» находится в шаге от подписания Гимарайнса из «Ньюкасла» за € 90 млн — Скира

Лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед» находятся на завершающей стадии по переходу бразильского полузащитника Бруно Гимарайнса, сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, сумма сделки составит € 90 млн. Контракт будет рассчитан до лета 2031 года. на данный момент завершаются финальные переговоры по оформлению последних деталей сделки. Подчёркивается, что «пушкари» уверены в трансфере игрока.

В сезоне-2025/2026 Гимарайнс принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт рассчитан до июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.