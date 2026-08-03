«Зенит» и «Бенфика» поборются за защитника «Крузейро» — источник

Журналист Пабло Оливейра рассказал о трансферных планах «Крузейро» и интересе европейских клубов к игрокам бразильской команды.

По информации источника, российский «Зенит» и португальская «Бенфика» следят за 22-летним центральным защитником «Крузейро» Джонатаном Жезусом.

«Зенит» и «Бенфика» заинтересованы в Жезусе, 22-летнем центральном защитнике «Крузейро». Представитель игрока был замечен в Лиссабоне, а переговоры уже ведутся. «Крузейро» не намерен отпускать футболиста менее чем за € 20 млн и считает его ключевым игроком состава. Также существует вероятность включения другого футболиста в сделку для облегчения переговоров», — написал Оливейра в X.

Также сообщается, что «Крузейро» проявляет интерес к вингеру «Зенита» Луису Энрике. Бразильский футболист хочет вернуться на родину, а «Крузейро» вступил в борьбу за него с «Фламенго» и «Ботафого».

Кроме того, руководство «Крузейро» готово досрочно использовать часть бюджета следующего года, чтобы усилить состав главного тренера Артура Жорже уже в текущее трансферное окно. Клуб планирует подписать двух атакующих игроков, а также рассматривает вариант с приобретением опорного полузащитника.