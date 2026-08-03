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ФИФА не отправила $ 250 млн солидарных выплат клубам после КЧМ-2025 — Daily Express

ФИФА не отправила $ 250 млн солидарных выплат клубам после КЧМ-2025 — Daily Express
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Международная федерация футбола (ФИФА) не перечислила солидарные выплаты в размере $ 250 млн командам, не попавшим на клубный чемпионат мира 2025 года. Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, данные средства предназначались для распределения доходов соревнования по всей футбольной пирамиде с целью сокращения разрыва между участниками турнира и остальными клубами. Изначально планировалось, что каждый клуб высшего дивизиона получит £ 50 тыс. ($ 67,5 тыс.).

Турнир 2025 года прошёл в США с 14 июня по 13 июля 2025 года при участии 32 команд. Победу одержал «Челси», обыгравший в финале «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0.

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