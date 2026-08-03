Клубный ЧМ-2029 находится под угрозой из-за ФИФА — Daily Express

Проведение следующего клубного чемпионата мира в 2029 году находится под угрозой срыва. Об этом сообщает издание Daily Express.

По информации источника, турнир может не состояться из-за отсутствия договорённостей ФИФА с ведущими европейскими клубами об участии.

Отмечается, что страна-хозяйка пока не выбрана. Интерес к организации выразили Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Германия, Мексика и Англия, однако наиболее вероятными кандидатами остаются Катар или США.

Турнир 2025 года прошёл в США с 14 июня по 13 июля 2025 года при участии 32 команд. Победу одержал «Челси», обыгравший в финале «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0.