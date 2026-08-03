«ПСЖ» готовит первое предложение по трансферу звезды «Барселоны» Педри — источник

«ПСЖ» намерен попытаться подписать полузащитника «Барселоны» Педри и готовит первое предложение. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, красно-синие готовы заплатить за переход чемпиона мира и Европы € 90 млн. Отмечается, что Педри стал интересен парижанам после того, как испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, которого хотел видеть в команде главный тренер Луис Энрике, выбрал «Реал» для продолжения карьеры.

Педри 23 года. Он выступает в составе каталонского клуба с 2020 года. За этот период он провёл в команде 245 матчей, забил 28 мячей и сделал 33 ассиста, став одним из капитанов команды. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 150 млн.