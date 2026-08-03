Только один игрок был моложе Кривцова, когда забил 25 голов за «Краснодар» в РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов забил 25-й гол за «быков» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5' 2:0 Кривцов – 28' 3:0 Кривцов – 59' 3:1 Турищев – 85' 3:2 Сутормин – 88'
По информации источника, Кривцов стал вторым по возрасту молодым игроком в истории клуба, достигшим данной отметки. Никита забил свой 25-й мяч в лиге в 23 года и 349 дней. Лидером данного рейтинга является Эдуард Сперцян. Он оформил данное достижение в 23 года и 157 дней. Третьим в этом топе располагается экс-нападающий клуба Фёдор Смолов (26 лет 186 дней).
К 23 годам у Кривцова уже 128 матчей в РПЛ за «Краснодар». В текущем сезоне он забил три гола в двух встречах турнира. Напомним, свой 25-й гол в лиге Кривцов забил в ворота воронежского «Факела» (3:2).
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