Фото: спорный эпизод с неназначенным пенальти на Литвинове. «Спартак» отреагировал

Появилась фотография нашумевшего эпизода матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

На 72-й минуте встречи защитник грозненцев Эгаш Касинтура наступил на ахилл Руслану Литвинову в своей штрафной. Главный арбитр встречи Антон Фролов не назначил пенальти. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию рассмотреть фотографию данного спорного эпизода.

В «Спартаке» на данный момент отреагировали саркастически: «Чуть бутса не слетела с Литвинова в том эпизоде. Но это, конечно, не фол».

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).