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Фото: спорный эпизод с неназначенным пенальти на Литвинове. «Спартак» отреагировал

Фото: спорный эпизод с неназначенным пенальти на Литвинове. «Спартак» отреагировал
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Появилась фотография нашумевшего эпизода матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

На 72-й минуте встречи защитник грозненцев Эгаш Касинтура наступил на ахилл Руслану Литвинову в своей штрафной. Главный арбитр встречи Антон Фролов не назначил пенальти. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию рассмотреть фотографию данного спорного эпизода.

В «Спартаке» на данный момент отреагировали саркастически: «Чуть бутса не слетела с Литвинова в том эпизоде. Но это, конечно, не фол».

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

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