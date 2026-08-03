Телеграм-канал «Спартака» одной фразой охарактеризовал нашумевший матч с «Ахматом»

Московский «Спартак» опубликовал пост после победы команды в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1), в котором охарактеризовал нашумевшую игру.
«Победа вопреки всему!» — написала пресс-служба «Спартака» в своём телеграм-канале.
Ранее в московском клубе остались недовольны тем, что главный арбитр встречи Антон Фролов не назначил пенальти в эпизоде второго тайма, когда защитник грозненцев Эгаш Касинтура наступил на ахилл Руслану Литвинову в своей штрафной.
В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа). После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.
- 3 августа 2026
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