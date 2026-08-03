Сычёв назвал лучшего футболиста «Локомотива» в XXI веке

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поучаствовал в блиц-опросе для официального телеграм-канала Фонбет Кубка России по футболу, где форвард выбрал лучшего игрока железнодорожников в XXI веке.
— Вам нужно расставить с первого по 10-е место игроков «Локомотива» в XXI веке. Итак, Дмитрий Сычёв.
— 10-е.
— Алексей Батраков.
— Третье.
— Ведран Чорлука.
— Пятое.
— Маринато Гильерме.
— Четвёртое.
— Франсиско Лима.
— Шестое.
— Вадим Евсеев.
— Седьмое.
— Марат Измайлов.
— Восьмое.
— Динияр Билялетдинов.
— Второе.
— Сергей Овчинников. Получается, первое и девятое остались.
— Блин, ну, как так? Уже менять нельзя? Так нечестно. Я просто понимаю, кто последним будет. Давайте первое ему. Тогда, получается, Дмитрия Лоськова на девятое?
— Есть возможность поменять.
— Алексея Батракова, потому что у него вся карьера впереди ещё. Его на девятое. Он будет подниматься с каждым годом всё выше и выше. И, соответственно, первое место — Дмитрий Лоськов, второй — Сергей Иванович Овчинников и третье [место] — Динияр Ринатович Билялетдинов, — сказал Сычёв в видео для официального телеграм-канала Кубка России.
Дмитрий Сычёв завершил карьеру в 2020 году, сейчас ему 42 года.