Сычёв назвал лучшего футболиста «Локомотива» в XXI веке

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поучаствовал в блиц-опросе для официального телеграм-канала Фонбет Кубка России по футболу, где форвард выбрал лучшего игрока железнодорожников в XXI веке.

— Вам нужно расставить с первого по 10-е место игроков «Локомотива» в XXI веке. Итак, Дмитрий Сычёв.

— 10-е.

— Алексей Батраков.

— Третье.

— Ведран Чорлука.

— Пятое.

— Маринато Гильерме.

— Четвёртое.

— Франсиско Лима.

— Шестое.

— Вадим Евсеев.

— Седьмое.

— Марат Измайлов.

— Восьмое.

— Динияр Билялетдинов.

— Второе.

— Сергей Овчинников. Получается, первое и девятое остались.

— Блин, ну, как так? Уже менять нельзя? Так нечестно. Я просто понимаю, кто последним будет. Давайте первое ему. Тогда, получается, Дмитрия Лоськова на девятое?

— Есть возможность поменять.

— Алексея Батракова, потому что у него вся карьера впереди ещё. Его на девятое. Он будет подниматься с каждым годом всё выше и выше. И, соответственно, первое место — Дмитрий Лоськов, второй — Сергей Иванович Овчинников и третье [место] — Динияр Ринатович Билялетдинов, — сказал Сычёв в видео для официального телеграм-канала Кубка России.

Дмитрий Сычёв завершил карьеру в 2020 году, сейчас ему 42 года.