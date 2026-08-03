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Сычёв назвал лучшего футболиста «Локомотива» в XXI веке

Сычёв назвал лучшего футболиста «Локомотива» в XXI веке
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Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поучаствовал в блиц-опросе для официального телеграм-канала Фонбет Кубка России по футболу, где форвард выбрал лучшего игрока железнодорожников в XXI веке.

— Вам нужно расставить с первого по 10-е место игроков «Локомотива» в XXI веке. Итак, Дмитрий Сычёв.
— 10-е.

Алексей Батраков.
— Третье.

Ведран Чорлука.
— Пятое.

Маринато Гильерме.
— Четвёртое.

Франсиско Лима.
— Шестое.

Вадим Евсеев.
— Седьмое.

Марат Измайлов.
— Восьмое.

Динияр Билялетдинов.
— Второе.

— Сергей Овчинников. Получается, первое и девятое остались.
— Блин, ну, как так? Уже менять нельзя? Так нечестно. Я просто понимаю, кто последним будет. Давайте первое ему. Тогда, получается, Дмитрия Лоськова на девятое?

— Есть возможность поменять.
— Алексея Батракова, потому что у него вся карьера впереди ещё. Его на девятое. Он будет подниматься с каждым годом всё выше и выше. И, соответственно, первое место — Дмитрий Лоськов, второй — Сергей Иванович Овчинников и третье [место] — Динияр Ринатович Билялетдинов, — сказал Сычёв в видео для официального телеграм-канала Кубка России.

Дмитрий Сычёв завершил карьеру в 2020 году, сейчас ему 42 года.

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