Агентство, работающее с Винсисиусом и Диомандом, опубликовало заявление с обращением к СМИ

Агентство Roc Nation Sports International, занимающееся продвижением карьеры футболистов, в частности нападающих «Реала» Эндрика и Винисиуса Жуниора, а также вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда, опубликовало заявление с обращением к СМИ, которое, по мнению компании, выпускает фейковые новости.

«Roc Nation Sports International и вся наша команда не могут оставаться безучастными, когда непрофессиональные и неосведомлённые СМИ публикуют ложную и порочащую информацию в погоне за вниманием. Это особенно неприемлемо, когда она безосновательно направлена против наших клиентов. Это деструктивно, вредно и является клеветой. СМИ и журналисты должны нести ответственность за свои слова», — написано в публикации агентства в соцсетях.

Отмечается, что Диоманд одним из первых поставил реакцию на данный пост.

Ранее в СМИ появилась информация, что Диоманд близок к переходу в «Реал», Винисиус — в «Арсенал», а Эндрик — в «Рому».