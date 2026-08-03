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Лишь один игрок РПЛ сделал больше ассистов, чем Маркиньос с момента его дебюта в лиге

Лишь один игрок РПЛ сделал больше ассистов, чем Маркиньос с момента его дебюта в лиге
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос является вторым ассистентом Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с момента своего дебюта в лиге. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

По информации источника, бразилец после перехода в «Спартак» в августе 2024 года сделал 16 ассистов в 54 матчах в РПЛ. Больше на этом отрезке только у экс-полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна — 22 передачи.

На третьей строчке данного рейтинга располагается ещё один спартаковец атакующий полузащитник Эсекьель Барко (15) и хавбек московского «Динамо» Бителло (15). Из россиян в данном списке есть лишь игрок центра поля «Локомотива» Алексей Батраков с 14 ассистами.

Напомним, Маркиньос отметился ассистом в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

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