Лишь один игрок РПЛ сделал больше ассистов, чем Маркиньос с момента его дебюта в лиге
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос является вторым ассистентом Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с момента своего дебюта в лиге. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5' 1:1 Ву – 39' 1:2 Барко – 90+1'
Удаления: Касинтура – 76' / нет
По информации источника, бразилец после перехода в «Спартак» в августе 2024 года сделал 16 ассистов в 54 матчах в РПЛ. Больше на этом отрезке только у экс-полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна — 22 передачи.
На третьей строчке данного рейтинга располагается ещё один спартаковец атакующий полузащитник Эсекьель Барко (15) и хавбек московского «Динамо» Бителло (15). Из россиян в данном списке есть лишь игрок центра поля «Локомотива» Алексей Батраков с 14 ассистами.
Напомним, Маркиньос отметился ассистом в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).
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