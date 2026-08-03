Волевая победа «Спартака» над «Ахматом» — в видеообзоре матча 2-го тура РПЛ

Накануне состоялся матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» из Грозного и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступил Антон Фролов. Победу во встрече со счётом 2:1 праздновали красно-белые.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором прошедшего матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Спартака» в VK.

Полузащитник хозяев поля Эгаш Касинтура открыл счёт на пятой минуте, реализовав пенальти. На 39-й минуте защитник красно-белых Кристофер Ву сравнял счёт. Во втором тайме на 76-й минуте Касинтура был удалён после вмешательства VAR. В концовке встречи на 90+1-й минуте Эсекьель Барко ударом со штрафного принёс победу «Спартаку».

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).