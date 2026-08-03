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«Парма» договорилась с «Аталантой» об аренде Эль Билала Туре — Романо

«Парма» договорилась с «Аталантой» об аренде Эль Билала Туре — Романо
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«Парма» в устной форме договорилась с «Аталантой» об аренде нападающего Эль Билала Туре. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, сделка предполагает опцию выкупа футболиста за € 11 млн. Теперь «джалоблу» предстоит договориться с самим игроком об условиях сотрудничества на тот случай, если его аренда завершится полноценным трансфером.

Эль Билал Туре выступает за «Аталанту» с 2023 года, но за этот период он также выступал в рамках аренды за «Штутгарт» и «Бешикташ». В прошлом сезоне футболист провёл 26 матчей за команду из Стамбула во всех турнирах, в которых забил семь голов и оформил пять ассистов.

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