Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 3 августа

Сегодня, 3 августа, состоятся два заключительных матча 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 3 августа (время московское):

17:00. «Уфа» – «КАМАЗ»;

19:30. «Велес» – «Ротор».

На данный момент «Нижний Новгород» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, на второй строчке с восемью очками располагается костромской «Спартак». В зоне переходных матчей находятся екатеринбургский «Урал» и «Уфа» (по семь очков).

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.