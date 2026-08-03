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Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 3 августа

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 3 августа
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Сегодня, 3 августа, состоятся два заключительных матча 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 3 августа (время московское):

17:00. «Уфа» – «КАМАЗ»;
19:30. «Велес» – «Ротор».

На данный момент «Нижний Новгород» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, на второй строчке с восемью очками располагается костромской «Спартак». В зоне переходных матчей находятся екатеринбургский «Урал» и «Уфа» (по семь очков).

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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