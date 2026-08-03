«Свою игру оценю на единицу, плохо». Воробьёв — об игре «Краснодара» с «Факелом»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв высказался об итогах матча 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Факелом» (3:2). Воробьёв присоединился к «быкам» этим летом, ранее он выступал за «Локомотив».

— С чем связаны два пропущенных гола в концовке матча?

— Потеряли концентрацию, так нельзя. Последние 20 минут, можно сказать, что «Факел» доминировал.

— Полностью ли вы адаптировались к команде и как оцените свою игру?

— Честно, свою игру оценю по пятибалльной шкале на единицу, плохо сыграл. Нужно прибавлять.

— Что скажете о Никите Кривцове, который забил два гола и стал лучшим игроком матча?

— Никита — [это] Дезире Дуэ в прайме, — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.