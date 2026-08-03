«Свою игру оценю на единицу, плохо». Воробьёв — об игре «Краснодара» с «Факелом»
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Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв высказался об итогах матча 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Факелом» (3:2). Воробьёв присоединился к «быкам» этим летом, ранее он выступал за «Локомотив».
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5' 2:0 Кривцов – 28' 3:0 Кривцов – 59' 3:1 Турищев – 85' 3:2 Сутормин – 88'
— С чем связаны два пропущенных гола в концовке матча?
— Потеряли концентрацию, так нельзя. Последние 20 минут, можно сказать, что «Факел» доминировал.
— Полностью ли вы адаптировались к команде и как оцените свою игру?
— Честно, свою игру оценю по пятибалльной шкале на единицу, плохо сыграл. Нужно прибавлять.
— Что скажете о Никите Кривцове, который забил два гола и стал лучшим игроком матча?
— Никита — [это] Дезире Дуэ в прайме, — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.
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