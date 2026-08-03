«Он не должен быть в нашей команде». Фанаты «Спартака» выступили против трансфера Даку

Объединение болельщиков «Спартака» Crazy North выступило против трансфера албанского нападающего Мирлинда Даку из «Рубина», опубликовав соответствующую запись в своём телеграм-канале. Ранее сообщалось, что форвард казанцев близок к переходу в московский клуб.

«Мы выражаем полное несогласие с потенциальным трансфером Мирлинда Даку в наш клуб. Опираясь на бэкграунд албанца, мы предвидим череду проблем внутри коллектива, который сейчас способен решать серьёзные задачи. Вне зависимости от бойкота Fan ID на матчах основы, мы поддерживаем братский народ Сербии, наше отношение к усташам, а особенно к шиптарам и косоварам, остаётся неизменным — таких игроков в нашей команде никогда не было и быть не должно. Каким бы хорошим по меркам РПЛ ни был нападающий, потенциальный новичок, принципы должны быть превыше гипотетических результатов. Даку не должен быть в нашей команде!» — сказано в сообщении болельщиков красно-белых.