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«Ипсвич Таун» согласовал трансфер полузащитника «Бёрнли» Флорентину Луиша — Романо

«Ипсвич Таун» согласовал трансфер полузащитника «Бёрнли» Флорентину Луиша — Романо
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«Ипсвич Таун» в устной форме договорился о покупке полузащитника «Бёрнли» Флорентину Луиша. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, сейчас клуб из графства Саффолк работает над согласованием с футболистом условий возможного сотрудничества.

Флорентину Луиш является воспитанником «Бенфики», на взрослом уровне он также защищал цвета этой команды. В послужном списке игрока есть «Монако» и «Хетафе», за которые он выступал в рамках аренды. Состав «кларетовых» хавбек пополнил в сентябре 2025 года на правах аренды, а в июне 2026-го он подписал с этой командой полноценный контракт. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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