«Велес» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча 4-го тура Первой лиги начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 3 августа, состоится матч 4-го тура Лиги Pari, в котором сыграют московский «Велес» и волгоградский «Ротор». Встреча состоится на стадионе «Авангард» в Домодедове. В качестве главного арбитра выступит Михаил Черемных из Перми. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед этой встречей «Велес» находится на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги, «Ротор» располагается на восьмой строчке — у обеих команд по шесть очков.

На данный момент «Нижний Новгород» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, на второй строчке с восемью очками располагается костромской «Спартак». В зоне переходных матчей находятся екатеринбургский «Урал» и «Уфа» (по семь очков).

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.