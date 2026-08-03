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Велес — Ротор: онлайн-трансляция матча 4-го тура Первой лиги начнётся в 19:30 мск, 3 августа 2026

«Велес» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча 4-го тура Первой лиги начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 3 августа, состоится матч 4-го тура Лиги Pari, в котором сыграют московский «Велес» и волгоградский «Ротор». Встреча состоится на стадионе «Авангард» в Домодедове. В качестве главного арбитра выступит Михаил Черемных из Перми. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига Pari . 4-й тур
03 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Велес
Москва
Не начался
Ротор
Волгоград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед этой встречей «Велес» находится на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги, «Ротор» располагается на восьмой строчке — у обеих команд по шесть очков.

На данный момент «Нижний Новгород» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, на второй строчке с восемью очками располагается костромской «Спартак». В зоне переходных матчей находятся екатеринбургский «Урал» и «Уфа» (по семь очков).

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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