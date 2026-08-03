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Инсайдер назвал цену, за которую «Реал» может продать Винисиуса

Инсайдер назвал цену, за которую «Реал» может продать Винисиуса
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Мадридский «Реал» будет готов выслушать предложения о приобретении крайнего нападающего Винисиуса Жуниора за сумму от € 150 млн, сообщает The Touchline в социальной сети X со ссылкой на данные инсайдера и журналиста Хосе Феликса Диаса. По данным источника, продать бразильца «сливочные» могут, если он не подпишет новый контракт.

Ранее сообщалось, что за ситуацией вокруг Винисиуса внимательно следит лондонский «Арсенал». Винисиус играет за «Реал» с лета 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 375 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 100 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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