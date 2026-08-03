Юрий Сёмин не считает Максима Глушенкова лидером «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове в контексте лидерских качеств. Ранее футболист оформил хет-трик в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Оренбургом» (3:0).

«Хет-трик — это всегда впечатляющее событие. И голы Глушенкова были прекрасные, можно сказать, в мастерском стиле. Пожелаем ему удачи. Что касается лидера «Зенита» на поле, лидер — это человек, который играет не одну игру лучше всех, а постоянно показывает высочайший уровень. Если Глушенков обретёт стабильность, вполне возможно, что будет лидером. Хотя для этого нужны и лидерские качества, чтобы он был примером, а игроки могли бы называть его лидером. Мне кажется, лидер «Зенита» — Вендел», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.