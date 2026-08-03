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74-летний Луи ван Гал готов вновь возглавить сборную Нидерландов — De Telegraaf

74-летний Луи ван Гал готов вновь возглавить сборную Нидерландов — De Telegraaf
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Известный нидерландский тренер Луи ван Гал готов вступить в переговоры с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) на предмет возвращения на пост наставника национальной команды. Об этом сообщает De Telegraaf.

Нынешнее состояние здоровья позволяет специалисту работать, при этом возвращение в сборную Нидерландов не является для него главной целью — он готов начать диалог, если того захочет KNVB. Отмечается, что ван Гал знаком с большей частью состава национальной команды, а также активно следит за международными турнирами.

Ранее Луи ван Гал уже работал со сборной Нидерландов с 2000-го по 2001-й, с 2012-го по 2014-й и с 2021-го по 2022-й.

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