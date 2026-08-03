Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил вероятность ухода Джанни Инфантино с поста президента ФИФА после скандала с возможной продажей прав на ЧМ.

«Насколько я делаю вывод из позиции УЕФА в отношении Инфантино, она очень твёрдая и жёсткая. Однако одного УЕФА мало — надо, чтобы решение о вотуме недоверия поддержали и другие конфедерации. Тогда будет реальная возможность поменять Инфантино на другого кандидата. Я 150 раз говорил о недоумении от решений Инфантино. Ещё до чемпионата мира об этом говорил. Они просто не желают вопросов. Это грубейшее нарушение устава ФИФА, который Инфантино призван защищать», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.