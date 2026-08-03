«Уфа» — «КАМАЗ»: онлайн-трансляция матча 4-го тура Первой лиги начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 3 августа, состоится матч 4-го тура Лиги Pari, в котором сыграют «Уфа» и «КАМАЗ». Встреча состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра выступит Владимир Шамара из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Перед этим матчем «Уфа» с семью очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, «КАМАЗ» находится на 17-м месте без набранных очков.

На данный момент «Нижний Новгород» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, на второй строчке с восемью очками располагается костромской «Спартак».

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.