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Уфа — КАМАЗ: онлайн-трансляция матча 4-го тура Первой лиги начнётся в 17:00 мск, 3 августа 2026

«Уфа» — «КАМАЗ»: онлайн-трансляция матча 4-го тура Первой лиги начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 3 августа, состоится матч 4-го тура Лиги Pari, в котором сыграют «Уфа» и «КАМАЗ». Встреча состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра выступит Владимир Шамара из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия — Лига Pari . 4-й тур
03 августа 2026, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Не начался
КАМАЗ
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед этим матчем «Уфа» с семью очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, «КАМАЗ» находится на 17-м месте без набранных очков.

На данный момент «Нижний Новгород» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, на второй строчке с восемью очками располагается костромской «Спартак».

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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