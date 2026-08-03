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Александр Соболев отреагировал на хет-трик Глушенкова в матче с «Оренбургом»

Александр Соболев отреагировал на хет-трик Глушенкова в матче с «Оренбургом»
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о своём одноклубнике вингере Максиме Глушенкове, который оформил хет-трик в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

«Максим — классный футболист. Уже немножко шутим, что искусственное поле — его поле, он здесь много забивает. Главное, чтобы не останавливался и продолжал», — заявил Соболев в эфире «Матч ТВ».

В следующем матче высшего российского дивизиона «Зенит» сыграет с «Родиной». После двух туров сине-бело-голубые, набрав шесть очков, занимают первое место в турнирной таблице. «Зенит» — действующий чемпион России.

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