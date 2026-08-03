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«Ньюкасл Юнайтед» объявил о покупке вратаря Лукаша Горничека

«Ньюкасл Юнайтед» объявил о покупке вратаря Лукаша Горничека
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«Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте сообщил о переходе в команду вратаря сборной Чехии Лукаша Горничека из португальской «Браги».

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан на пять лет.

Голкипер перебрался в «Брагу» из чешского клуба «Пардубице» летом 2019 года. В минувшем сезоне он провёл 55 матчей за команду во всех турнирах и пропустил 51 мяч. На его счету 24 «сухие» встречи.

По итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» заработал 49 очков и занял 12-е место в турнирной таблице. В 1-м туре нового розыгрыша АПЛ «сороки» 23 августа примут «Ливерпуль».

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