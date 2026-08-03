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Юрий Сёмин: Кривцов будет лидером не только «Краснодара», но и национальной команды

Юрий Сёмин: Кривцов будет лидером не только «Краснодара», но и национальной команды
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове. По словам Сёмина, в будущем хавбек станет лидером не только клуба, но и сборной России.

«Кривцов на сегодня лидер в «Краснодаре». Это видно по всему: его уверенность, лёгкость в игре и принятие сложных решений. Думаю, это будет не только лидер «Краснодара», но и национальной команды. Ничего неожиданного в игре Кривцова нет. Лично мне он нравился во все времена. Даже когда был молодым. Во-первых, он очень атлетичный. Во-вторых, очень выносливый игрок для своей позиции. Самое важное — он значительно прибавил в технике. С каждым годом становится лучше — это его характеризует», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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