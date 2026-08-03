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Вячеслав Колосков включил «Спартак» в число фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ

Вячеслав Колосков включил «Спартак» в число фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков включил московский «Спартак» в число фаворитов в борьбе за чемпионство в Альфа-Банк РПЛ. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит». «Спартак» — обладатель Фонбет Кубка России.

«Всё остаётся так же, как и в прошлом году. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» — вот три явных фаворита в борьбе за чемпионство. Немного удивляет «Динамо» своей блёклой игрой. Результаты «Локомотива» предсказуемы, потому что они потеряли многое. ЦСКА, скорее всего, будет четвёртым или ниже», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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