Руслан Литвинов заявил, что готов коротко подстричься в случае чемпионства «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что готов коротко подстричься в случае чемпионства красно-белых в Альфа-Банк РПЛ.

— Ты из отпуска вернулся с очень короткой причёской. Что это была за история?

— Просто спор с другом (улыбается). Мы сидели после игры с ЦСКА в Кубке России, когда я гол забил. Общались по поводу чемпионата и Кубка. Он мне говорит: «Понятное дело, что в чемпионате уже будет тяжело зацепиться. Как насчёт того, чтобы Кубок выиграть? На что ты готов ради этого?» Я ответил: «Вообще на всё!» И дальше было в шутку сказано: «Давай тогда, может быть, налысо?» Я говорю: «Да вообще без проблем». Вот и пришлось (улыбается).

— Будешь ещё так стричься? Многие отметили, что тебе идёт такая причёска.

— Многие говорят, что пошло. А кто-то говорит, что вообще ужасно (смеётся)! Ну если чемпионство будет, сразу. Очень хорошая традиция будет (улыбается), — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.