Игрок «Спартака» Литвинов отреагировал на возможный трансфер Даку

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на возможный трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.

— Последние дни фамилия Даку фигурирует в отношении «Спартака». Что думаешь о нём?

— Ничего не думаю (улыбается). Давайте так: поживём — увидим. У нас впереди следующая игра.

— Ты ждёшь Даку к «Оренбургу»?

— Я жду игру с «Оренбургом».

— Но это же усиление.

— Что вот это обсуждать? Давай начнём с того, что это всё пока разговоры.

— Его уже проводили в «Рубине».

— Хорошо. Подождём, как его официально представят новой команде.

— Потом ещё ждать какое-то время разговора лично с тобой!

— Вот и пообщаемся, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.