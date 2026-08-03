Игрок «Спартака» Литвинов отреагировал на возможный трансфер Даку

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на возможный трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
— Последние дни фамилия Даку фигурирует в отношении «Спартака». Что думаешь о нём?
— Ничего не думаю (улыбается). Давайте так: поживём — увидим. У нас впереди следующая игра.
— Ты ждёшь Даку к «Оренбургу»?
— Я жду игру с «Оренбургом».
— Но это же усиление.
— Что вот это обсуждать? Давай начнём с того, что это всё пока разговоры.
— Его уже проводили в «Рубине».
— Хорошо. Подождём, как его официально представят новой команде.
— Потом ещё ждать какое-то время разговора лично с тобой!
— Вот и пообщаемся, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.