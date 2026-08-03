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Руслан Литвинов — об игре с Умяровым: шикарно чувствуем друг друга

Руслан Литвинов — об игре с Умяровым: шикарно чувствуем друг друга
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Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об игре с полузащитником красно-белых Наилем Умяровым.

— Многие отмечают, как ты сыгрался с Умяровым и что при Карседо вернулся на свою профильную позицию. Что можешь об этом сказать?
— Главное, чтобы команда побеждала. Чтобы рисунок игры был. Если это помогает команде, я только счастлив. Очень рад вернуться на свою позицию. Но, опять же, мы работаем всей командой и тренерским штабом.

— Наиля понимаете уже с закрытыми глазами?
— Чувствуем друг друга шикарно (улыбается), — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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