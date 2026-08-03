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«Если это не пенальти, что тогда?» Игрок «Спартака» Литвинов — о фоле «Ахмата» в штрафной

«Если это не пенальти, что тогда?» Игрок «Спартака» Литвинов — о фоле «Ахмата» в штрафной
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в пользу красно-белых в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

— Возможный фол на тебе в штрафной «Ахмата». Что там было?
— Вообще не понимаю. Пересмотрел этот момент раз пять в замедленной съёмке. Увеличивал, приближал, стоп-кадры смотрел. Не знаю, какой повтор смотрели люди на VAR. Если это не пенальти, то что тогда пенальти? Если момент с Ву у нас пенальти… Они говорят, что мяч остановился. Да какая разница: он уже медленно катился, но катился. Движение мяча видно на замедленной съёмке. Мяч катится. Если вы тут ставите пенальти и не ставите там (в эпизоде с Литвиновым в штрафной «Ахмата». — Прим. «Чемпионата»)… У вас стоп-кадр есть. Все люди видели, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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