«Если это не пенальти, что тогда?» Игрок «Спартака» Литвинов — о фоле «Ахмата» в штрафной

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в пользу красно-белых в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

— Возможный фол на тебе в штрафной «Ахмата». Что там было?

— Вообще не понимаю. Пересмотрел этот момент раз пять в замедленной съёмке. Увеличивал, приближал, стоп-кадры смотрел. Не знаю, какой повтор смотрели люди на VAR. Если это не пенальти, то что тогда пенальти? Если момент с Ву у нас пенальти… Они говорят, что мяч остановился. Да какая разница: он уже медленно катился, но катился. Движение мяча видно на замедленной съёмке. Мяч катится. Если вы тут ставите пенальти и не ставите там (в эпизоде с Литвиновым в штрафной «Ахмата». — Прим. «Чемпионата»)… У вас стоп-кадр есть. Все люди видели, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.