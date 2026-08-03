«Это пенальти». Квеквескири — об эпизоде с Ву в матче «Спартака» с «Ахматом» в РПЛ

Бывший защитник «Оренбурга» и «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о курьёзном пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).
«Мне очень понравилось решение арбитра. Вообще классно. Считаю, что это пенальти. Как по мне, это пенальти. В прошлом году был такой же. Считаю, что это правильное решение [арбитра]. Что бы там кто ни говорил. Понимаю, болельщики «Спартака» скажут, что это не так, но, как по мне, это пенальти», — сказал Квеквескири в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, защитник красно-белых Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.
- 3 августа 2026
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:30
-
12:26
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:45
-
11:32
-
11:27
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:40
-
10:26
-
10:25
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:17
-
08:45
-
08:42
-
08:30
-
08:30
-
08:19