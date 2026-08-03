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«Это пенальти». Квеквескири — об эпизоде с Ву в матче «Спартака» с «Ахматом» в РПЛ

«Это пенальти». Квеквескири — об эпизоде с Ву в матче «Спартака» с «Ахматом» в РПЛ
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Бывший защитник «Оренбурга» и «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о курьёзном пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Мне очень понравилось решение арбитра. Вообще классно. Считаю, что это пенальти. Как по мне, это пенальти. В прошлом году был такой же. Считаю, что это правильное решение [арбитра]. Что бы там кто ни говорил. Понимаю, болельщики «Спартака» скажут, что это не так, но, как по мне, это пенальти», — сказал Квеквескири в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, защитник красно-белых Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

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