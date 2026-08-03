Игрок «Факела» Сутормин: Дзюба принёс бы пользу команде

Полузащитник «Факела» Алексей Сутормин заявил, что нападающий Артём Дзюба принёс бы пользу воронежской команде. Этим летом 37-летний Дзюба получил статус свободного агента, покинув «Акрон».

— Гендиректор «Факела» сказал, что есть возможность подписать Дзюбу. Как бы ты отреагировал на такой трансфер?

— Надо понимать, в каком состоянии Артём, но в любом случае он лучший бомбардир. Думаю, все голы, его статистика и карьера говорят за него самого. Опять же, главное, чтобы было его желание, а там уже будет видно. Артём — хороший футболист, полагаю, все это понимают. Он бы принёс пользу «Факелу», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.