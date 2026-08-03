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Юрий Сёмин — о Даку: «Спартак» приобретает большую фигуру

Юрий Сёмин — о Даку: «Спартак» приобретает большую фигуру
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Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин оценил готовящийся переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак». Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами.

«Даку — топовый игрок как для нашей лиги, так и многих команд высокого уровня. У него есть качества бомбардира, сила, мощь, скорость. В штрафной площади он чувствует, где нужно оказаться. «Спартак» приобретает большую фигуру. Осталось только его встроить в команду. Для «Спартака» это будет большое приобретение», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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