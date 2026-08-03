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Руслан Литвинов — о судействе: меняются трактовки, но на поле ситуации одни и те же

Руслан Литвинов — о судействе: меняются трактовки, но на поле ситуации одни и те же
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1) оценил работу арбитров в нынешнем сезоне.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

— Что касается работы арбитров: чемпионат начался, как будто матч «Ахмат» — «Спартак» — первый, где возникло много вопросов.
— У нас первая игра с «Зенитом» (улыбается).

— Я про чемпионат. Пошли на пользу новые трактовки?
— Меняются трактовки, но на футбольном поле ситуации одни и те же. У нас на Умярове ставят пенальти, когда он рукой играет с «Краснодаром». Вчера первый тайм заканчивается моментом, когда защитник играет рукой. Арбитр говорит, что он видел момент, но там не в штрафной. Какая разница? Он же не свистнул. Очень много моментов можно разбирать. Понятно, можно сказать, что мы все люди и все ошибаемся. Но когда люди сидят на VAR, на стоп-кадрах и замедленных повторах они это не видят, не хотят реагировать — это печально, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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