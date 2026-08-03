«Было тяжело это принять». Литвинов – о поражении «Спартака» от «Зенита» в Суперкубке

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о поражении команду в матче OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» 1:1 (пен. 2:4).

— Ты уже упомянул игру с «Зенитом». Как ты пережил всю эту историю с протестом, возможной переигровкой?

— Было понятно, что речь вообще не идёт ни о какой переигровке. Это невозможно у нас в футболе. Было очень обидно и тяжело принять это всё. Ситуацию, что за полторы минуты всё изменилось кардинально. Но это футбол. У тебя через неделю есть шанс исправиться, двигаться и биться дальше за следующие титулы. В том моменте было приятно, что все болельщики вокруг сплотились и никакого негатива в нашу сторону не было. Наоборот, только подбадривали. Все, кого встречали, говорили только приятные слова. Это помогает в таких ситуациях. Потому что ребята сразу чувствую позитив. И сразу подходят к следующим играм, понимая, что люди в них верят и настроены только позитивно, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.