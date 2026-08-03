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Стало известно, какие европейские страны первыми отозвали письма в поддержку Инфантино

Стало известно, какие европейские страны первыми отозвали письма в поддержку Инфантино
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Англия и Уэльс первыми отозвали письма в поддержку кандидатуры главы ФИФА Джанни Инфантино, сообщает журналист и инсайдер Sky News Роб Харрис в социальной сети X. По данным источника, другие европейские ассоциации также намерены отказаться от переизбрания Инфантино.

Ранее сообщалось, что несколько высокопоставленных руководителей ФИФА, включая генерального секретаря Маттиаса Графстрёма, настаивают на отставке Инфантино, понимая, что в противном случае последует вотум недоверия. Выборы президента ФИФА запланированы на 17 марта 2027 года.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016-го. До этого он работал в УЕФА.

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