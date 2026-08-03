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Глава РПЛ Алаев: в «Родине» наверняка ведётся работа по усилению состава

Глава РПЛ Алаев: в «Родине» наверняка ведётся работа по усилению состава
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Глава Альфа-Банк Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев поделился впечатлениями от дебюта «Родины» в высшем российском дивизионе. Столичный клуб уступил московскому «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4).

— Какие у вас впечатления от старта «Родины» в РПЛ? Два матча — два поражения. Многие эксперты говорят, что команда не готова к Премьер‑Лиге.
— Пока рано делать выводы. Я посетил два матча «Родины». Честно говоря, матч со «Спартаком» (0:3) оставил более приятное впечатление, чем игра с «Ростовом», где ростовчане по делу выиграли. А что касается «Родины» — зная руководителей клуба, думаю, наверняка ведётся работа по усилению состава. Потому что разница между РПЛ и Первой лигой всё-таки есть. И все это прекрасно понимают, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

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