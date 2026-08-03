Экс-тренер Кривцова: нисколько не удивительно, что Никита становится лидером «Краснодара»

Тренер Дмитрий Вязьмикин, работавший с полузащитником Никитой Кривцовым во владимирском «Торпедо», высказался о способностях футболиста. Сейчас игрок выступает за «Краснодар» и сборную России.

«Для меня нисколько не удивительно, что Никита становится лидером «Краснодара». Когда он пришёл из Мурома ко мне во Владимир, по первым тренировкам я понял, что мальчик одарённый. Сразу доверил ему место в составе. Фактически от нас он стартанул. Когда Никита в своё время только выходил на замену, я понимал, что ему просто надо доверить место в составе — тогда он раскроется во всей красе. Так и получается», — сказал Вязьмикин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.