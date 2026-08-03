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Тимур Лепсая отреагировал на готовящийся трансфер Даку в «Спартак»

Тимур Лепсая отреагировал на готовящийся трансфер Даку в «Спартак»
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Футбольный функционер Тимур Лепсая отреагировал на готовящийся переход центрального нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак».

«Слушай, считаю, что это большой переход, конечно. И если мы проанализируем последние новости, которые были из стана «Спартака», там о приобретении условного Виньяса, конечно, Даку интереснее. Как минимум более забивной, адаптирован к чемпионату, понимает всё происходящее. И мне прямо очень интересно, я в нетерпении, хочется посмотреть. На бумаге всё слишком хорошо выглядит. Прямо слишком хорошо», — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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