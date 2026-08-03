Экс-тренер Кривцова: вряд ли у Никиты возникнет звёздная болезнь, но никто не застрахован

Тренер Дмитрий Вязьмикин, работавший с полузащитником Никитой Кривцовым во владимирском «Торпедо», высказался о риске появления «звёздной болезни» у футболиста. Сейчас игрок выступает за «Краснодар» и сборную России.

«Когда я в интервью сказал про звёздность Никиты, он, как я понял, давал опровержение. В интервью он сказал, что никакой «звезды» не было. У каждого своё мнение: тренер видит так, а игрок — по-другому. Думаю, сейчас, когда он играет в таком топовом клубе на таком уровне, вряд ли у него возникнет «звёздная болезнь». Хотя никто от этого не застрахован», — сказал Вязьмикин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.