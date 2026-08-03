Инфантино мог в 10 раз увеличить себе зарплату, продав часть прав на ЧМ — The Times

Президент ФИФА Джанни Инфантино мог увеличить свою зарплату в 10 раз, если бы смог реализовать свою идею по продаже части прав на чемпионат мира. Об этом сообщает The Times.

Нынешний оклад Инфантино составляет около € 5,2 млн в год, по новому же плану его зарплата оказалась бы выше € 50 млн и предусматривала бы бонусы — эта сумма стала бы сопоставимой с зарплатой главы NFL Роджера Гуделла ($ 64 млн, что примерно соответствует € 55 млн). Инфантино получал бы такой оклад, находясь в роли комиссара инвестиционного фонда Thrive Eternal, который участвовал в вопросе приобретения части прав на ЧМ.

Чиновник хотел продать 20% прав на мировое первенство, что принесло бы ФИФА € 3,65 млрд. В итоге страны-участницы организации выступили против такого плана.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016-го. До этого он работал в УЕФА. Выборы президента ФИФА запланированы на 17 марта 2027 года.