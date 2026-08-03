Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027

Опубликованы результаты жеребьёвки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

«Левски»/«Кайрат» — АЕК;

«Динамо» Загреб/«Кауно Жальгирис» — «Викинг»;

«Хапоэль» Беэр-Шева/«Црвена Звезда» — «Орхус»/«Сабах»;

«Олимпиакос»/«НЕК Неймеген» — «Юнион Сент-Жиллуа»/«Будё-Глимт»;

«Селтик» — ЛАСК;

«Мьёльбю»/«Слован» — «Арарат-Армения»/«Целе»;

«Фенербахче»/«Штурм» — «Спарта»/«Лион».

Первые матчи этого этапа состоятся 18 и 19 августа, ответные — 25 и 26 августа.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.