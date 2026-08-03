Российский специалист Ролан Гусев отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Ростова». Ранее об этом сообщал «РБ Спорт». Последним местом работы Гусева является московское «Динамо». Клуб Ролан покинул этим летом, сейчас бело-голубых возглавляет немецкий тренер Сандро Шварц.

— Известно ли вам об интересе «Ростова»? И были ли контакты со стороны клуба?

— Нет, мне ничего неизвестно.

— А готовы вернуться на тренерское поприще?

— Да, конечно, — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Ростов» по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.