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Ролан Гусев отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Ростова»

Ролан Гусев отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Ростова»
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Российский специалист Ролан Гусев отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Ростова». Ранее об этом сообщал «РБ Спорт». Последним местом работы Гусева является московское «Динамо». Клуб Ролан покинул этим летом, сейчас бело-голубых возглавляет немецкий тренер Сандро Шварц.

— Известно ли вам об интересе «Ростова»? И были ли контакты со стороны клуба?
— Нет, мне ничего неизвестно.

— А готовы вернуться на тренерское поприще?
— Да, конечно, — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Ростов» по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

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