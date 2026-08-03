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Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в истории футбола и перечислил любимых футболистов

Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в истории футбола и перечислил любимых футболистов
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в истории футбола и перечислил любимых футболистов. Лучшим Аршавин выбрал аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

— Кстати, кто, как ты думаешь, лучший в истории?
— Месси.

— А Марадона рядом?
— Не знаю, я-то видел его уже, когда он…

— А ты играл против Зубастика Роналдо? Или Роналдиньо?
— Нет, слава богу. Но они в порядосе. Это же мои самые любимые игроки! У меня сначала был Ромарио в «Барселоне», потом его заменил Роналдо, затем его заменил Роналдиньо, потом его заменил Месси. Вот у меня все из «Барселоны», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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