Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в истории футбола и перечислил любимых футболистов. Лучшим Аршавин выбрал аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

— Кстати, кто, как ты думаешь, лучший в истории?

— Месси.

— А Марадона рядом?

— Не знаю, я-то видел его уже, когда он…

— А ты играл против Зубастика Роналдо? Или Роналдиньо?

— Нет, слава богу. Но они в порядосе. Это же мои самые любимые игроки! У меня сначала был Ромарио в «Барселоне», потом его заменил Роналдо, затем его заменил Роналдиньо, потом его заменил Месси. Вот у меня все из «Барселоны», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.