Сутормин: от Кривцова будет зависеть, как «Краснодар» справится с потерей Сперцяна

Полузащитник «Факела» Алексей Сутормин ответил на вопрос, изменился ли «Краснодар» после ухода из клуба хавбека Эдуарда Сперцяна. Накануне, 2 августа, «Краснодар» обыграл «Факел» (3:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
— По вашему мнению, изменился ли «Краснодар» без Сперцяна?
— Тяжело сейчас оценивать. Думаю, Никита Кривцов хорошо начал чемпионат, показывает хорошую игру. От него во многом будет зависеть, как команда справится с потерей Сперцяна. В целом, не думаю, что игра «Краснодара» сильно изменилась. Понятно, что Эдик делал свою работу, но игра показала, что они играют в тот же футбол. Никита получил приз лучшего игрока матча. Всё заслуженно. Ему и «Краснодару» — удачи, а мы будем идти дальше своей дорогой, — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.
- 3 августа 2026
-
14:55
-
14:41
-
14:27
-
14:21
-
14:20
-
14:07
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:41
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:30
-
12:26
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:45
-
11:32
-
11:27
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:40