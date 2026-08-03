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Сутормин: от Кривцова будет зависеть, как «Краснодар» справится с потерей Сперцяна

Сутормин: от Кривцова будет зависеть, как «Краснодар» справится с потерей Сперцяна
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Полузащитник «Факела» Алексей Сутормин ответил на вопрос, изменился ли «Краснодар» после ухода из клуба хавбека Эдуарда Сперцяна. Накануне, 2 августа, «Краснодар» обыграл «Факел» (3:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'     3:0 Кривцов – 59'     3:1 Турищев – 85'     3:2 Сутормин – 88'    

— По вашему мнению, изменился ли «Краснодар» без Сперцяна?
— Тяжело сейчас оценивать. Думаю, Никита Кривцов хорошо начал чемпионат, показывает хорошую игру. От него во многом будет зависеть, как команда справится с потерей Сперцяна. В целом, не думаю, что игра «Краснодара» сильно изменилась. Понятно, что Эдик делал свою работу, но игра показала, что они играют в тот же футбол. Никита получил приз лучшего игрока матча. Всё заслуженно. Ему и «Краснодару» — удачи, а мы будем идти дальше своей дорогой, — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

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