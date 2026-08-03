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Расписание прямых трансляций Okko на Чемпионате на 3-9 августа

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 3-9 августа
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В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 3 по 9 августа.

  • 3 августа, понедельник, 16:45 — велоспорт: женский «Тур де Франс» — 2026, третий этап.
  • 4 августа, вторник, 16:45 — велоспорт: женский «Тур де Франс» — 2026, четвёртый этап.
  • 4 августа, вторник, 21:45 — футбол: товарищеский матч, «Ипсвич Таун» — «Гавр».
  • 5 августа, среда, 14:35 — велоспорт: женский «Тур де Франс» — 2026, пятый этап.
  • 5 августа, среда, 21:30 — футбол: товарищеский матч, «Арсенал» — «Бетис».
  • 6 августа, четверг, 16:45 — велоспорт: женский «Тур де Франс» — 2026, шестой этап.
  • 7 августа, пятница, 15:00 — футбол: товарищеский матч, «Астон Вилла» — «Бавария».
  • 7 августа, пятница, 21:30 — футбол: Вторая Бундеслига, «Бохум» — «Герта».
  • 8 августа, суббота, 14:00 — футбол: Вторая Бундеслига, «Хайденхайм» — «Оснабрюк».
  • 8 августа, суббота, 16:30 — футбол: товарищеский матч, «Байер» — «Севилья».
  • 8 августа, суббота, 21:30 — футбол: товарищеский матч, «Вольфсбург» — «Кайзерслаутерн».
  • 9 августа, воскресенье, 14:30 — футбол: Вторая Бундеслига, «Санкт-Паули» — «Гройтер Фюрт».
  • 9 августа, воскресенье, 16:55 — велоспорт: женский «Тур де Франс» — 2026, девятый этап.

Быстрый доступ к медиапроекту «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Смотрите трансляции здесь:
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Прямые трансляции спорта
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