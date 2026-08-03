Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 3-9 августа

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 3 по 9 августа.

3 августа, понедельник, 16:45 — велоспорт: женский «Тур де Франс» — 2026, третий этап.

женский «Тур де Франс» — 2026, третий этап. 4 августа, вторник, 16:45 — велоспорт: женский «Тур де Франс» — 2026, четвёртый этап.

женский «Тур де Франс» — 2026, четвёртый этап. 4 августа, вторник, 21:45 — футбол: товарищеский матч, «Ипсвич Таун» — «Гавр».

товарищеский матч, «Ипсвич Таун» — «Гавр». 5 августа, среда, 14:35 — велоспорт: женский «Тур де Франс» — 2026, пятый этап.

женский «Тур де Франс» — 2026, пятый этап. 5 августа, среда, 21:30 — футбол: товарищеский матч, «Арсенал» — «Бетис».

товарищеский матч, «Арсенал» — «Бетис». 6 августа, четверг, 16:45 — велоспорт: женский «Тур де Франс» — 2026, шестой этап.

женский «Тур де Франс» — 2026, шестой этап. 7 августа, пятница, 15:00 — футбол: товарищеский матч, «Астон Вилла» — «Бавария».

товарищеский матч, «Астон Вилла» — «Бавария». 7 августа, пятница, 21:30 — футбол: Вторая Бундеслига, «Бохум» — «Герта».

Вторая Бундеслига, «Бохум» — «Герта». 8 августа, суббота, 14:00 — футбол: Вторая Бундеслига, «Хайденхайм» — «Оснабрюк».

Вторая Бундеслига, «Хайденхайм» — «Оснабрюк». 8 августа, суббота, 16:30 — футбол: товарищеский матч, «Байер» — «Севилья».

товарищеский матч, «Байер» — «Севилья». 8 августа, суббота, 21:30 — футбол: товарищеский матч, «Вольфсбург» — «Кайзерслаутерн».

товарищеский матч, «Вольфсбург» — «Кайзерслаутерн». 9 августа, воскресенье, 14:30 — футбол: Вторая Бундеслига, «Санкт-Паули» — «Гройтер Фюрт».

Вторая Бундеслига, «Санкт-Паули» — «Гройтер Фюрт». 9 августа, воскресенье, 16:55 — велоспорт: женский «Тур де Франс» — 2026, девятый этап.

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