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РПЛ объявила об изменении в расписании 5-го тура

РПЛ объявила об изменении в расписании 5-го тура
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Пресс-служба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги объявила об изменении времени начала матча 5-го тура между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
22 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Изменение в расписании 5-го тура РПЛ. По согласованию с основным вещателем встреча между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 22 августа не в 20:30, а в 20:15», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

Встреча между красно-синими и железнодорожниками пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает санкт-петербургский «Зенит». ЦСКА располагается на пятой строчке, «Локомотив» занимает 12-е место.

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