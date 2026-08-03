РПЛ объявила об изменении в расписании 5-го тура

Пресс-служба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги объявила об изменении времени начала матча 5-го тура между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.

«Изменение в расписании 5-го тура РПЛ. По согласованию с основным вещателем встреча между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 22 августа не в 20:30, а в 20:15», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

Встреча между красно-синими и железнодорожниками пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает санкт-петербургский «Зенит». ЦСКА располагается на пятой строчке, «Локомотив» занимает 12-е место.