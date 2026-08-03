Объявлены судейские назначения на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

Пресс-служба РФС объявила о судейских назначениях на игры 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, опубликовав соответствующую запись на официальном сайте организации.

4 августа:

«Акрон» – «Ростов»: судья – Данил Каширин; помощники судьи – Максим Белокур, Денис Мирошник; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гончар.

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: судья – Сергей Чебан; помощники судьи – Андрей Болотенков, Вячеслав Охрименко; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Александр Колобаев.

«Родина» – «Рубин»: судья – Владимир Москалёв; помощники судьи – Егор Болховитин, Екатерина Курочкина; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Андрей Прокопов; помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.

5 августа:

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Матвей Заика; помощники судьи – Андрей Образко, Дмитрий Маликов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Олег Соколов.

«Факел» – «Динамо» Москва: судья – Михаил Плиско; помощники судьи – Александр Павлов, Александр Туркин; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Игорь Писанко.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов; помощники судьи – Александр Богданов, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Балтика»: судья – Никита Новиков; помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.