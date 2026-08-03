В «Балтике» рассказали о деталях аренды Латышонка у «Нижнего Новгорода»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился подробностями сделки по аренде голкипера «Нижнего Новгорода» Евгения Латышонка.

— Расскажите о механизме подписания Латышонка. Вы заранее прорабатывали этот переход, понимая, что Максим Бориско уходит в ЦСКА? Или вступили в переговоры уже после перехода Максима?

— Скорее параллельно. Но основные переговоры начались после того, как ЦСКА активировал опцию выкупа Бориско.

— Можете раскрыть сумму, которую москвичи заплатили за вратаря?

— Наверное, подобное должно идти не от меня.

— В прессе фигурировали такие данные — 180 млн рублей. Близко к правде?

— Да.

— Может ли «Балтика» выкупить Латышонка у «Нижнего Новгорода»? Есть ли подобная опция в контракте?

— Возможность есть, обязательств нет. То есть активация выкупа при определённых условиях — это обязательство, у нас есть возможность.

— А может ли «Нижний Новгород» досрочно прервать аренду вратаря?

— Нет, зимой Евгения забрать не могут, — сказал Измайлов «Матч ТВ».

Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За балтийцев голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.